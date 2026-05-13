Manuel Ugarte'den Galatasaray'a yeşil ışık! Transfer formülü ortaya çıktı

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bernardo Silva hamlesinin ardından rotasını Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte'ye çeviren sarı-kırmızılılar, İngiliz deviyle resmi temaslara başladı. 24 yaşındaki futbolcunun da transfer fikrine olumlu yaklaştığı öğrenildi. İşte gündem yaratacak operasyonun detayları...