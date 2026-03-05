Galatasaray'da Lucas Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'tan teklif gelip gelmediğine de açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lucas Torreira, gelecek planlamasıyla ilgili İspanyol basınından El Espectador'a açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; ismi Arjantin kulüpleriyle anılan, özellikle Boca Juniors'a gideceği öne sürülen Uruguaylı orta saha, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir isteğim yok.
Tam tersine Galatasaray için oynama konusunda her zaman çok hevesliyim" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpte hep sevgi ve destek gördüğünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Hem bana hem de aileme... Kalmak ve tarih yazmak istiyorum. Devam..." ifadelerini kullandı.
Uruguay'a taşınmak istediğini ifade eden Torreira şöyle devam etti: "Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."
BOCA JUNIORS'TAN KİMSE BENİ ARAMADI "Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı.
Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum.
Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor.
Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."
Uruguaylı futbolcu bu sezon 35 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.