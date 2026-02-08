CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Nunez transferinin gerçekleşmeme nedeni! İşte Nunez transferinin gerçekleşmeme nedeni! 23:26
Karadeniz derbisi Trabzonspor'un! Karadeniz derbisi Trabzonspor'un! 23:06
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 23:06
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 23:06
Ertuğrul Doğan'dan taşlı saldırıya ilişkin açıklama! Ertuğrul Doğan'dan taşlı saldırıya ilişkin açıklama! 23:06
Trabzonspor'un bir golü daha iptal edildi! Trabzonspor'un bir golü daha iptal edildi! 23:05
Daha Eski
Trabzonspor'un golüne ofsayt engeli! Trabzonspor'un golüne ofsayt engeli! 23:05
Trabzonspor takım otobüsüne çirkin saldırı! Trabzonspor takım otobüsüne çirkin saldırı! 23:05
Osimhen için flaş transfer önerisi! Osimhen için flaş transfer önerisi! 23:05
Lazio cephesinden Guendouzi için şok sözler! Lazio cephesinden Guendouzi için şok sözler! 23:05
Tedesco'dan forvet açıklaması! 3 isim verdi Tedesco'dan forvet açıklaması! 3 isim verdi 23:05
F.Bahçe genç oyuncuyu yaza bıraktı! F.Bahçe genç oyuncuyu yaza bıraktı! 23:05
G.Saray Hakan Çalhanoğlu'nun peşini bırakmıyor!
G.Saray Rize semalarında! İşte Buruk'un 11'i
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 7 Şubat 2026