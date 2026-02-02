Mattias Svanberg KİMDİR? Svanberg kaç yaşında ve nereli? Sakatlık geçmişi
Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga'da forma giyen Mattias Svanberg'i gündemine aldığı öne sürülürken, bu iddia futbolseverlerin ilgisini çekti. Gelişmelerin ardından "Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyer geçmişi, güncel piyasa değeri ve istatistikleri merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Mattias Svanberg kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Ara transfer döneminde hamlelerini sıklaştıran Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga'da forma giyen Mattias Svanberg ile ilgilendiği iddiası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından taraftarlar ve futbolseverler, "Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İsveçli orta saha oyuncusunun kariyer yolculuğu, piyasa değeri ve performans verileri merak konusu olurken, transfer iddiaları da yakından takip ediliyor. Peki, Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?
MATTIAS SVANBERG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Mattias Svanberg, 5 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Malmö bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Almanya'da devam eden 27 yaşındaki Svanberg, 1,85 metre boyu ile dikkat çekiyor.
MATTIAS SVANBERG MEVKİSİ NE?
Avrupa'da önemli takımlarda forma giyen ve mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkan Mattias Svanberg merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca, ön libero ve on numara bölgelerinde de süre bulan Svanberg, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
MATTIAS SVANBERG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2015'te Malmö'de başlayan Mattias Svanberg, burada gösterdiği başarılı performansla 2018 senesinde Bologna'nın yolunu tuttu. İtalya temsilcisinde 2022 yılına kadar forma terleten Svanberg, ardından Wolfsburg'da kariyerine devam etti.
MATTIAS SVANBERG İSTATİSTİKLERİ
İsveç, İtalya ve Almanya'da önemli maçlarda süre bulan ve kritik başarılara imza atan Mattias Svanberg'in istatistikleri şu şekilde:
-333 maç -45 gol -35 asist
İsveç Milli Takımı'nda 36 karşılaşmada süre bulan Mattias Svanberg, bu maçlarda 2 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.
MATTIAS SVANBERG SAKATLIK GEÇMİŞİ
Kariyerinde beklenmedik sakatlıklar yaşayan Mattias Svanberg'in sakatlık geçmişi şöyle:
2025-2026 Hasta (Kaçırılan maç: 1) 2024-2025 Kas yaralanması (Kaçırılan maç: 6) 2024-2025 Diz sorunu (Kaçırılan maç: 4) 2024-2025 Bağ yaralanması (Kaçırılan maç: 8) 2023-2024 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 4) 2022-2023 Hasta (Kaçırılan maç: 1) 2020-2021 Koronavirüsü (Kaçırılan maç: 2) 2020-2021 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 2) 2019-2020 Uyluk gerilmesi (Kaçırılan maç: 2)
MATTIAS SVANBERG PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Mattias Svanberg piyasa değeri 12 milyon euro.