Galatasaray'dan orta saha transferi için İngiltere çıkarması!

Galatasaray'dan orta saha transferi için İngiltere çıkarması! Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen 3 oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitmişken transferi de sonlandırmak istiyor. İşte detaylar...







Şampiyonlar Ligi'nin grup etabının son haftasında Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İngiltere'ye uçtu.

Kritik mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gözünü de transfere çevirdi.