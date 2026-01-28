Galatasaray'dan orta saha transferi için İngiltere çıkarması!
Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen 3 oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitmişken transferi de sonlandırmak istiyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nin grup etabının son haftasında Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İngiltere'ye uçtu.
Kritik mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gözünü de transfere çevirdi.
Sarı-kırmızılı idarecilerin hem sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği hem de transfer çalışmaları için temaslarda bulunduğu belirtiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre, orta saha için takviye planlayan Cimbom'un öncelikli hedefinin Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın gündemine daha önce de gelen Malili oyuncu ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerin İngiltere'de sürdüğü öğrenildi.
Listedeki alternatiflerden bir diğeri ise West Ham United'da oynayan Soungoutou Magassa.
Galatasaray'ın daha önce Fransız ön libero için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği biliniyor. Buna rağmen sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarılıyor.
Orta saha için değerlendirilen bir diğer isim de Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Ibrahim Sangare.
Yönetimin İngiltere'de bulunduğu süre zarfında bu üç futbolcunun menajerleriyle görüşmeleri hızlandırarak transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.
ÖNCELİK BISSOUMA'DA
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı adayın Bissouma olduğu, Malili oyuncuyla ilgili olumsuz bir durum yaşanması halinde diğer adaylar için yürütülen girişimlerin daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.