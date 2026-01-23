Noa Lang resmen Galatasaray'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın sezon sonuna kadar zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'in sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

Galatasaray, Lang transferi için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ve oyuncuya da 1.75 milyon Euro maaş verileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.