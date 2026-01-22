CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:07
Noa Lang G.Saray için İstanbul'da! Noa Lang G.Saray için İstanbul'da! 01:03
"Fenerbahçe kupaya gidebilir" "Fenerbahçe kupaya gidebilir" 00:25
"Youssef bizim oyuncumuz" "Youssef bizim oyuncumuz" 23:40
FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede? 23:36
Fenerbahçe Opet son 6'da! Fenerbahçe Opet son 6'da! 23:30
Daha Eski
Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik 23:16
"Kerem o golü atmış olsaydı..." "Kerem o golü atmış olsaydı..." 23:13
Ülke puanı güncellendi! Ülke puanı güncellendi! 23:01
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:37
Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de gol VAR'dan döndü! 22:25
Talisca ile net gol kaçtı! Talisca ile net gol kaçtı! 22:14
Noa Lang G.Saray için İstanbul'da!
Spalletti'den flaş G.Saray sözleri!
Sayısal Loto sonuçları 21 Ocak 2026!
Duygusal yeme döngüsünü kır