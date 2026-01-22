Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang, kendisini sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

İşte Noa Lang'ın ilk açıklamaları:

"Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Instagram fanları da bunu anlamamda yardımcı oldu. (Kopenhag maçındaki sakatlığı hakkında) Şu anda ayakta durabildiğime göre herhangi bir problemim yok. Gayet iyiyim."

İŞTE O ANLAR