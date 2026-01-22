Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
İşte Noa Lang'ın ilk açıklamaları:
"Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Instagram fanları da bunu anlamamda yardımcı oldu. (Kopenhag maçındaki sakatlığı hakkında) Şu anda ayakta durabildiğime göre herhangi bir problemim yok. Gayet iyiyim."
İŞTE O ANLAR
📸 Noa Lang, Galatasaray atkısıyla ilk pozunu verdi! pic.twitter.com/UHA8ls8a3H— A Spor (@aspor) January 22, 2026
🦁🤫Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang'dan, Sarı-Kırmızılı taraftarlara ilk üçlü! pic.twitter.com/ZFCRDvRfRm— A Spor (@aspor) January 22, 2026