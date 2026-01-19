Thiago Almada KİMDİR? Almada kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Sahip olduğu teknik kalite ve oyun zekasıyla öne çıkan Thiago Almada, transfer gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılmaya başlaması, genç yıldızın popülerliğini daha da artırırken futbolseverler "Thiago Almada kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle Almada'nın güncel piyasa değeri büyük merak uyandırıyor. İşte Thiago Almada'nın kariyerine dair öne çıkan istatistikler ve önemli detaylar...
THIAGO ALMADA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Thiago Almada, 26 Nisan 2001 tarihinde Arjantin'in Ciudadela bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden Thiago Almada, 1,71 metre boyuna sahip.
THIAGO ALMADA MEVKİSİ NE?
Hücuma yönelik gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Thiago Almada sol kanat mevkisinde oynuyor. Ayrıca, on numara ve sağ kanat bölgelerinde de oynayabilen 24 yaşındaki Almada, sağ ayağını kullanıyor.
THIAGO ALMADA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Velez Sarsfield'de başlayan Thiago Almada'nın oynadığı takımlar şunlar:
2018-2022 Velez Sarsfield 2022-2024 Atlanta United 2024-2025 Botafogo 2025 Olympique Lyon (Kiralık) 2025- Atletico Madrid
THIAGO ALMADA İSTATİSTİKLERİ
Arjantin, Fransa ve İspanya gibi önemli liglerde forma giyen Thiago Almada'nın istatistikleri şu şekilde:
-247 maç -57 gol -42 asist
Arjantin Milli Takımı ile 12 maçta süre bulan Thiago Almada, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırırken, 2 defa gol pası verdi.
THIAGO ALMADA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Thiago Almada piyasa değeri 20 milyon euro.