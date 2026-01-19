UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.



Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.

Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımları:

✅ Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

❌ Lille 2-1 Fenerbahçe

✅ Çekya 1-2 Türkiye

❌ PSG 5-0 Galatasaray

❌ Türkiye 0-1 İsveç

❌ Burnley 1-0 Başakşehir

✅ Başakşehir 2-0 Club Brugge

⭕️ Zorya 1-1 Fenerbahçe

✅ Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

⭕️ Rosenborg 1-1 Karabükspor

✅ Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21