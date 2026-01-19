CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! 13:02
G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! 12:25
Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz açıklaması! Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz açıklaması! 12:10
Ernest Muçi fırtınası! Ernest Muçi fırtınası! 11:56
G.Saray'dan Torreira’ya vize yok! G.Saray'dan Torreira’ya vize yok! 10:42
En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! 10:18
Beşiktaş’a Priske şoku! Beşiktaş’a Priske şoku! 09:49
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız 09:42
Trabzonspor’da Lovik için geri sayım! Trabzonspor’da Lovik için geri sayım! 09:29
Ahmet Çakar’dan Alanya’da F.Bahçe yorumu! Ahmet Çakar’dan Alanya’da F.Bahçe yorumu! 09:15
Usta kalemden Trabzonsporlu yıldıza övgü! Usta kalemden Trabzonsporlu yıldıza övgü! 09:01
Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızına övgü! Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızına övgü! 08:42
