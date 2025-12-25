Galatasaray, Leon Goretzka için İlkay ve Sane'ye güveniyor!

Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan 30 yaşındaki oyuncu Leon Goretzka için Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi devreye sokmak istiyor. Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar...