Takvim'in haberine göre, genç futbolcunun bir arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, "500 TL verir misin? Sağlam kupon var mı? 6 bin liraya iddia oynayacağım. Hatay-Galatasaray karşılıklı gol kesin. 1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10 bin lira olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım" ifadelerini kullanması dikkatleri çekti.