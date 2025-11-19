Orta alanda İlkay Gündoğan'ın alternatifsiz kalması ve Sara'nın da form düşüklüğü nedeniyle Hakan için yeni bir düşünceye giren yönetim, ocak ayında harekete geçecek. İnter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euro'luk bedeli 15 seviyesine düşürmeye çalışacak olan G.Saray, bunu başarırsa transferi noktalayacak.