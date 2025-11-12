Galatasaray'ın yıldızına talip! Kararı Buruk verecek
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile sezona damga vuran Galatasaray'ın yıldızlarına talipler çıkmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızını Rus ekiplerinin transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin olası bir teklif gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edeceği de gelen haberler arasında.
Güncel verilere göre 22 milyon euro değer biçilen Sara'nın Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.