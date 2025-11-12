Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın yıldızına talip! Kararı Buruk verecek

Galatasaray'ın yıldızına talip! Kararı Buruk verecek Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile sezona damga vuran Galatasaray'ın yıldızlarına talipler çıkmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızını Rus ekiplerinin transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...









Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.