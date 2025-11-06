UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta Sturm Graz'ı sahaya taşıyor. Graz'da Avusturya ekibi, Nottingham Forest'i ağırlayacak. Ev sahibinin Rangers zaferine dayalı 3 puanı ve -2 averajı, 27. sıradan kurtuluşu zorluyor. Dyche'nin ekibi de Porto dış saha başarısıyla 17. koltuğa yerleşti. Sturm Graz - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sturm Graz, Avusturya'nın Graz kentinde, İngiliz ekibi Nottingham Forest'i konuk edecek. İlk 3 maçında tek galibiyetini Rangers'a karşı alan ev sahibi takım, 3 puan ve -2 averajla bulunduğu 27. sıradan yukarı tırmanmak için mücadele edecek. Sean Dyche'nin öğrencileri ise tek galibiyetini Porto deplasmanında elde etti ve 17. sırada bulunuyor. Peki Sturm Graz - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz - Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sturm Graz - Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Graz'daki Merkur Arena'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sturm Graz: Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Stankovic; Horvat, Rozga; Kiteishvili; Malone, Jatta

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus