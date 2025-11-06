UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Basel, St. Jakob-Park'ta Romanya ekibi FCSB'yi ağırlayacak. İki yenilgiyle 24. basamakta kalan ev sahibi ikinci zaferini ararken, konuk ekip Go Ahead Eagles'ı 1-0'la geçtikten sonra ikinci üç puanı cebine koymak için sahada olacak. Maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Basel - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basel, Perşembe günü St. Jakob-Park'ta dördüncü hafta mücadelesi için FCSB'yi ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde daha güvenli bir lig aşamasına geçmeyi hedefleyen İsviçre ekibi, ilk üç maçından aldığı üç puanla play-off'un son sırasında yer alırken, konuk ekip ise daha düşük averaj nedeniyle dört sıra aşağıda bulunuyor. Peki Basel - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Basel - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - FCSB maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Basel - FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel'deki Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel - FCSB maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basel - FCSB MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz; Vouilloz, Barisiç, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti

FCSB: Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunoviç; Alhassan, Sut; Cisotti, Tanase, Olaru; Birligea