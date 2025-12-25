Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Raspadori için kolları sıvadı! İşte transfer formülü

Galatasaray, geçen yaz Napoli'den 22 milyon euro'ya İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu Giacomo Raspadori için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transferde izleyeceği formül belli oldu.





Galatasaray, devre arasında transfer bombalarını patlatmak için kolları sıvadı. Cimbom'un hedeflerinden biri de Giacomo Raspadori...

Geçen yaz Napoli'den tam 22 milyon euro'ya Atletico Madrid'e imza atan 25 yaşındaki hücum futbolcusu, İspanya devinde istediği ortamı bulamadı.