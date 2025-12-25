Galatasaray Raspadori için kolları sıvadı! İşte transfer formülü
Galatasaray, geçen yaz Napoli'den 22 milyon euro'ya İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu Giacomo Raspadori için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transferde izleyeceği formül belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray, devre arasında transfer bombalarını patlatmak için kolları sıvadı. Cimbom'un hedeflerinden biri de Giacomo Raspadori...
Geçen yaz Napoli'den tam 22 milyon euro'ya Atletico Madrid'e imza atan 25 yaşındaki hücum futbolcusu, İspanya devinde istediği ortamı bulamadı.
Sarı kırmızılıların, kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre, 1.72 boyundaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
Atletico Madrid ile bu sezon 14 maçta 406 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.