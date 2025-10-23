Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay’a gitti.