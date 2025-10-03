Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi için prim sözü!
GALATASARAY HABERLERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen Liverpool zaferi sonrasında oyuncularını tebrik eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1 milyon euro prim açıklamıştı. Başkan, olası bir derbi zaferi için de aynı tarifeyi uygulayacak. | GS Spor haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en flaş skorunu alarak Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı. Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.
Liverpool galibiyeti nedeniyle soyunma odasında kısa bir tebrik konuşması gerçekleştiren Dursun Özbek, burada 1 milyon euro'luk primi açıklamıştı.
Bunun ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken Özbek'in Beşiktaş maçı için de 1 milyon euro prim sözü verdiği öğrenildi. Dursun Özbek, oyuncularına "Beşiktaş maçını da kazanırsanız, yine soyunma odasına geleceğim ve gerekeni yapacağım" sözleriyle derbi primini açıkladı.