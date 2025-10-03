Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi için prim sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten derbi için prim sözü! GALATASARAY HABERLERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen Liverpool zaferi sonrasında oyuncularını tebrik eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1 milyon euro prim açıklamıştı. Başkan, olası bir derbi zaferi için de aynı tarifeyi uygulayacak.









Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en flaş skorunu alarak Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı. Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.