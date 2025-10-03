Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

SANCHEZ KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak.

Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

SÜPER LİG'DEKİ SON 15 MAÇI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.

TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU GELİŞTİRME PEŞİNDE

Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.

Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, zorlu maçı 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.

SAHASINDAKİ SON 28 RESMİ MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada yenilmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 resmi müsabakada 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu süreçteki 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'A SAHASINDAKİ SON 8 MAÇTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 8 derbide rakibine 3 puan vermedi.

Söz konusu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alan "Cimbom" son 5 müsabakadan kazanarak ayrıldı. Galatasaray, iç sahadaki son 4 derbiyi 2-1'lik skorla kazanarak ilginç bir seriye de imza attı.

SEYRANTEPE'DE RAKİBİNE 16 MAÇTA SADECE 2 KEZ YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçlarda elde ettiği iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibini 15 kez konuk etti. "Cimbom" müsabakaların 11'ini kazanırken, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 maç ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. Ali Sami Yen Spot Kompleksi'ndeki 15 müsabakanın sadece 1'inde gol sesi çıkmadı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımı olarak öne çıktı.

Puan kaybı yaşamadığı ligde 7 maçta sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken rakiplerine sadece 2 gol şansı verdi. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe ile en az gol yiyen iki takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane ve Davinson Sanchez ise birer kez gol sevindi yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

ICARDI İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.

Uzun sakatlık döneminden çıkan Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er kez fileleri havalandırdı. Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.

GALATASARAY'DA 7 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.