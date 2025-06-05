GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Victor Osimhen için astronomik bedel! Resmi teklif yapıldı

Sezonun Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile çifte kupalı kapatan Galatasaray, transferde önceliği Victor Osimhen'e verdi. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyu bonservisiyle alabilmek için büyük mesai harcarken oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcüye astronomik bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 18:58