Fotomaç Gazetesi Yazarı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Başakşehir maçını ve hakem kararlarını yorumladı.

İŞTE O YAZI:

"Başakşehir, beklenenin aksine temposuz ve kötü başladı. Galatasaray geçiş oyunu oynuyor, rakibin sağ kanadını Barış ile iyi zorluyor. Deniz Türüç'ü iyi kapattılar, oynatmadılar. Oyunu geriden kurma virüsü Başakşehir'i geri düşürdü. Osimhen, rakip stoperleri iyi zorladı, her ikisi de sarı kartla oynuyor. Başakşehir, ikinci yarı savunma arkası toplarla gol aradı, iyi de pozisyonlar buldu. Okan hoca Kerem'i oyundan aldı, saha içi pozisyon değişikliğine gitti ve öne aldığı Kaan, top rakipteyken geri gelip savunmayı beşledi. Skoru tutarak zor deplasmandan galibiyetle dönmeyi bildiler. Atilla Karaoğlan hafta içi yönettiği Trabzon'daki kupa maçında kötüydü ama bu maçta daha derli toplu, kontrollü hakemlik yaptı. Maçın hemen başlarında Osimhen-Opoku mücadelesinde henüz bariz gol şansı kriterleri oluşmadı, Opoku'ya sarı doğru. Kemen ile Yunus mücadelesi doğal temas, Yunus sağa savruluyor, Lima'ya çarpıyor. Devam kararı doğru, karara tepki veren Yunus'a çıkan sarı doğru. Torreira'ya kontrolsüz hareket diye sarı gösteriyorsan ki, sadece faul yeterliydi; Faruk daha fazlasını 26'da Yunus'a yaptı ama ona sarı vermemişti… Kafalar karıştı. Mertens'in uzun ortasında yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza'nın, sol destek kolu yerde… Top kola geliyor, penaltı olmaz, devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli. 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok, devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru."