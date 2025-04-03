Galatasaray'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha!

Sarı kırmızılı ekip, Kadıköy'de oynanan ve kavgadan kırmızı karta, penaltıdan gole kadar her şeyin olduğu Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'le kupa dışına itti.

Mücadele sonrası art arda paylaşımlar ve açıklamalar yayınlayan Galatasaray'dan ezeli rakibine bir gönderme daha geldi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cimbom, daha önce de galip geldiği Fenerbahçe maçlarının görsellerinin olduğu fotoğrafı "Üstünlük" ifadesiyle paylaştı.