Turkish Airlines EuroLeague’in 33. haftasında, Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona’yı konuk edecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, play-off biletini şimdiden cebine koydu. Ancak temsilcimiz, normal sezonu lider tamamlayarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe Beko, oynadığı 32 maçta 22 galibiyet alarak zirveye yerleşmiş durumda. Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında büyük bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Beko, İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyet almıştı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 32 maçın 22'sini kazanarak zirveye yerleşti. Play-off biletini cebine koyan temsilcimiz, normal sezonu en üst sırada tamamlamak adına kritik bir sınava çıkacak. Rakip Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Katalan ekibi, sıralamada daha iyi bir konuma gelmek için İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. EuroLeague'in 33. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

Atılan sayı: 83.3 – 88.2

2 sayı: %52.2 - %57.9

3 sayı: %37.9 - %39.1

Serbest atış: %81.9 - %77.8

Ribaund: 35.8 – 33.7

Asist: 17.1 – 20.0

Top çalma: 5.8 – 7.3

Blok: 2.5 – 2.0

FENERBAHÇE BEKO İLE BARCELONA ARASINDA 34. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet elde etti. 2024-25 sezonu ilk yarısında 17 Aralık tarihinde Barcelona'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 90-63 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Kevin Punter 25, Justin Anderson 18 sayı buldu.