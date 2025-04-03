G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt!
Galatasaray'a durmak yok!
İşte Süper Loto sonuçları!
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağmuru! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağmuru! 23:12
Solskjaer: Oyuncularımı suçlayamam! Solskjaer: Oyuncularımı suçlayamam! 23:08
Svensson: Çok üzgünüz! Svensson: Çok üzgünüz! 23:06
Paulista: Kırmızı kartla maç bitti! Paulista: Kırmızı kartla maç bitti! 22:59
F.Bahçe'den flaş Okan Buruk açıklaması! F.Bahçe'den flaş Okan Buruk açıklaması! 22:50
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 22:33
Daha Eski
Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı kararı! Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı kararı! 22:22
Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:27
Beşiktaş-Göztepe maçında kırmızı kart kararı! Beşiktaş-Göztepe maçında kırmızı kart kararı! 21:13
G.Saray'dan bir F.Bahçe paylaşımı daha! G.Saray'dan bir F.Bahçe paylaşımı daha! 20:14
Solskjaer'den rotasyon sözleri! Solskjaer'den rotasyon sözleri! 19:58
Beşiktaş - Göztepe | 11'ler açıklandı Beşiktaş - Göztepe | 11'ler açıklandı 19:22