Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un o tarihi başarısı gün yüzüne çıktı.
Ajansspor'un derlediği habere göre Süper Lig devi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.
Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı.
Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça lig maçında 3-1, Kral Kupası maçında ise 2-1 mağlup etmişti.