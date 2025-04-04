Trabzonspor derbide en çok ona güveniyor! 'Kadıköy Fatih'i'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolcu ve hoca olarak Kadıköy’de dikkat çeken performanslara imza attı. Fatih Tekke, sarı lacivertlilere birçok kez zirve yarışında çelme taktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı eleyerek yarı finale yükselen Trabzonspor, gözünü Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisine çevirdi. 6 Nisan Pazar akşamı ezeli rakibine konuk olacak bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Kadıköy deplasmanında yakaladığı sonuçlar göze çarpıyor. Fatih Tekke hem hoca hem de futbolcu olarak Fenerbahçe'ye karşı başarılı maçlar çıkardı. Fatih Tekke özellikle teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yer aldığı sezonlarda adeta çelme takarak öne çıktı. Hafta sonu oynanacak derbi öncesi bu durum dikkat çekti.

3 FARKLI TAKIMLA

2014-15 sezonunda Kayseri Erciyesspor'un başında iken 31. haftada Kadıköy'de oynanan maçta 1-1 berabere kalan Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye zirve yarışında puan kaybettirdi. 2022- 23'te İstanbulspor'da iken 31. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe 2-0 öne geçmişken maç 3-3 bitmiş, Jorge Jesus'lu Fenerbahçe hasar almıştı. 2023-24 sezonunda ise bu kez Alanyaspor'un başında Kadıköy'e gelen Tekke, 25. hafta maçında 2-2 berabere kalarak, liderlik yarışında Fenerbahçe'yi geriye düşürmüştü. Söz konusu 3 sezonda da Fenerbahçe, şampiyonlukları Galatasaray'a kaybetti.

12 MAÇLIK SERİYİ BİTİRDİ

Fatih Tekke, futbolculuk döneminde de Trabzonspor formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atarak adından söz ettirdi. Bordo-mavili kulübün tarihinde yer alan en önemli forvetlerden olan Tekke; 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Fenerbahçe deplasmanında ağları havalandırmıştı. Özellikle 2005-2006 sezonunda Kadıköy'de kaydettiği golle 2-2'lik beraberliğe katkı sunmuş ve o sezon Fenerbahçe'nin yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

OYNADINIZ, BİLİYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-2 kazandıkları Bodrum FK maçında yaptığı konuşma bordo-mavili kulübün sosyal medyasında yayınlandı. Trabzonspor Youtube'da yayınlanan videoda Fatih Tekke, "Oynayacaksınız, oynayacaksınız... Oynayabiliyorsunuz ben gördüm. Ben biliyorum. Maç kaybedebilirsin. Oyna... Top onlardayken bas, bitti" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor, son 15 yılda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldığı iki sonuçla ezeli rakibinin şampiyonluğuna adeta engel oldu. 2009-2010'da son haftada 1-1 biten maçın sonunda Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon ise ligde tek yenilgisini Trabzonspor'dan 3-2 ile alan F.Bahçe, şampiyonlukta Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.