Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer dönemine dair şu ifadeleri kullandı: Her şey çok iyi gidiyor. Abdullah Kavukçu ile çok eski arkadaşız. O yüzden bazen seyahatlara gidiyoruz, bazen normal seyahata gidince de transfer adı altında insanlar araştırıyor. Her gittiğiniz yerde, futbol dünyasında bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz, görüşüyorsunuz. İtalya'ya gittiğinizde Interli, Milanlı yöneticilerle görüşüyorsunuz, Napolili yönetici varsa konuşuyorsun. İlişkiler çok önemli oluyor. Şu an için değil, bir sonraki sezon için de o takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz, onlar sizden alabiliyor. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Bizim için önemli isimler, değerli isimler. Takım başarısı için çok çaba sarf ediyoruz. Galatasaray içinde böyle bir ekibin olması, hizmet etmesi, ellerinden geleni yapması bir teknik adam için çok iyi. Ben şöyle bir insanım, çalıştığım her yöneticiyle, başkanla empati yaparım, onlarla iş birliği içinde olmaya çalışırım. Biz doğru ve birlikte mesaj verdiğimizde takım da, dışarısı da elektriği, havayı net şekilde alıyor. Bu başarı için çok önemli bir etken.

"EN AZ İKİ OYUNCU ALACAĞIZ"

Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim.

"ONU 3 YILDIR TAKİP EDİYORUZ"

Georges Mikautadze'yi 3 yıldır takip ediyoruz. Önemli bir oyuncu. İlle bu oyuncu olsun, ille de alalım şeklinde kimseye yaklaşmıyoruz. Önemli olan biz kadroya en iyi hangi ismi ekleriz buna bakıyoruz. Ben Mikau ile bir görüşme yapmadım. Beğendiğimiz oyunculardan biri. 20-30 kişilik bir listemiz var.

DYBALA, KOLO MUANI, SKRINAR, KABORE İSİMLERİNE DAİR...

Bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsini birlikte istersin. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Geniş portföyümüz var. Hazırlanıyoruz. Bir sürü mevkide oyuncu seyrediyoruz. Devre arası oyuncu almak kolay değil. Kimse en iyi oyuncusunu vermiyor. Daha az oynayan, sizin çok yüksek paralar verip alabileceğiniz oyuncular var. Başkanımız en son kararı verecek.