Okan Buruk'tan Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklama!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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