Video Galatasaray Videoları Okan Buruk'tan Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklama!

Okan Buruk'tan Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

26 Aralık 2024 | 16:09
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