Yaylım ateşi! "Sözde mağrur şövalye..."

Bu konudaki en güzel yorumu bir Fenerbahçe taraftarı yaptı zaten. "Ana avrat küfretmenin ete bürünmüş hali olan Okan Buruk'a yapılanı, Okan'a yapıldığı için değil de bize yakışmadığı için eleştiriyorum!" O yüzden yere düşen Okan Buruk, şampiyonluk gecesi ettiği küfürden sonra zaten yerdeydi!