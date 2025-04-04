Havadan gelen bir top var, yani kimsenin kontrolünde değil! Sen, sanki top hücumcunun ayağındaymış ve tek vuruşta gol yapabilecekmiş gibi nasıl kırmızı kart çıkardın! Pes! Gedson'u yapılan faul çizgi üzerinde başlıyor yani net penaltı, hadi sen görmedin, neden gidip VAR'a bakmazsın! Bu kadar mı rahatsınız Beşiktaş'a karşı! Göztepe ilk 20 dakikada 10 faul yaptı hiç kart görmedi Beşiktaş üç faulde bir sarı, bir kırmızı kart gördü!