TRANSFER HABERİ - Orta sahaya sihirbaz geliyor! Galatasaray İngiliz yıldızı listeye aldı
Evinde Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, Rigas FS karşısında moral arayacak. UEFA Avrupa Ligi 2. haftasını Letonya deplasmanında geçirecek sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer çalışmalarıın sürdürüyor. Devre arasıdna kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Cimbom, İngiliz orta sahayı listeye ekledi. İşte Galatasaray'ın peşindeki yıldız futbolcu... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 02.10.2024- 09:48