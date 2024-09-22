"ÇOK DUYGULANDIM" "Oyundan çıkarken tüm stadyum beni ayakta alkışladı. İnanılmaz derecede duygulandım. Tribünde olan babam da çok etkilendi, gururlandı. Dediğim gibi buradaki aile ortamını ilk günden itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben de ülkemde, Galatasaray'da böyle bir aile ortamında büyüdüm. Çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Bir sonraki kulübünüzde bunu özleyeceğinizi düşünürsünüz ama buradaki o aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum. Benim için çok iyi ve beni mutlu ediyor. İlk andan itibaren kulübün büyüklüğünü hissettim. Hem taraftarlar hem de kulüp gerçekten çok büyük. Umarım bu kulübü daha da ileriye götüreceğiz, bunun için buradayız."