Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, BPlay'e flaş açıklamalarda bulundu. "HER ŞEY ÇOK ÇABUK OLDU" "Her şey çok çabuk oldu, bir gün içerisinde bitti. Sözleşmeyi havalimanında imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu ve saat 23.45'te Lizbon'daki havalimanındaydım. 15 dakika içinde her şey bitti, imzaladım. Ondan sonra havalimanındaki bekledik ve haber geldi, "Artık Benfica'nın futbolcususun" dediler. Beklerken ellerim ve ayaklarım titriyordu. "Transfer olacak mı, olmayacak mı" diye düşünüyordum. 5 saatlik uçuşla birlikte görüşmeler 10-12 saat içerisinde tamamlandı."