Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, hem alt sıraları hem de Avrupa potasını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Atakaş Hatayspor sahasında İkas Eyüpspor’u ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip için bu maç adeta bir kader sınavı niteliğinde. 18. sırada yer alan ve 19 puanı bulunan bordo-beyazlılar, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde umut verici bir grafik çiziyor. Son 5 maçta alınan 3 galibiyetle toparlanma sinyalleri veren Hatayspor, taraftarı önünde oynayacağı bu zorlu maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Süper Lig’deki ilk sezonunu geçiren İkas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan önderliğinde gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı. Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Eyüpspor, Hatay deplasmanında kazanarak yeniden ivme yakalamak istiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler Hatay'a çevriliyor. Küme düşme hattındaki Atakaş Hatayspor, Süper Lig'e bu sezon yükselen İkas Eyüpspor ile kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Hem alt sıraların kaderini hem de üst sıralardaki dengeyi etkileyebilecek bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ev sahibi Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son 5 haftada elde ettiği 3 galibiyetle toparlanma sinyalleri veren bordo-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle tekrar sarsıldı. Ligde oynadığı 27 maçta 4 kez kazanabilen Hatayspor, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Rakip ise Arda Turan önderliğinde Süper Lig'deki ilk yılında dikkat çeken performansıyla alkış toplayan İkas Eyüpspor. Ancak İstanbul temsilcisi son haftalarda form grafiğini korumakta zorlandı. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden Eyüpspor, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 5. sıraya gerilemiş durumda. Avrupa hedefini sürdüren ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Thiam

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 resmi maçta karşı karşıya gelen Hatayspor ile Eyüpspor 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 2 maçı da eflatun-sarılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Eyüpspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.