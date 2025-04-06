Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luiz Gustavo'dan kötü haber. Brezilyalı futbolcu, Sao Paulo'nun yaptığı açıklamaya göre hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'da sürdüren Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli futbolcunun göğsünde ağrı hissettiği ve takım doktorlarının yaptığı kontrollerin ardından Gustavo'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Gustavo'nun kontrollerinde akciğer tromboembolisi tespit edildiği açıklanırken gözlem ve tedavi amacıyla bir süre hastanede kalacağı ifade edildi.

2019'da Fenerbahçe'ye imza atan Luiz Gustavo, 2021/22 sezonunun sonunda takımdan ayrıldı.

Tecrübeli orta saha bu sezon Sao Paulo formasıyla iki maçta sahaya çıktı.