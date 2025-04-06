Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Teksüt Bandırmaspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Marmara derbisinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. İsmet Taşdemir yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Kocaelispor 62 puanla zirvede yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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