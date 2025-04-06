Tottenham-Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Tottenham sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tottenham-Southampton maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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