Premier Lig’in 31. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Fulham, evinde Liverpool’u ağırlıyor. Ligde zirvede yer alan Kırmızılar, Arsenal’ın yaşadığı puan kaybını fırsata çevirmek istiyor. Arne Slot’un öğrencileri, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bırakmak amacında. Şu an 73 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Fulham karşısında galip gelirse, en yakın takipçisine tam 14 puanlık bir fark atmış olacak. Hücum hattında Mohamed Salah, Diogo Jota ve Luis Diaz gibi yıldızlara güvenen Liverpool ekibinin sergileyeceği oyun büyük merak konusu. Peki, Fulham-Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'in 31. haftasında gözler, zirve yarışının en kritik virajlarından birine çevriliyor. Fulham sahasında Liverpool'u ağırlamaya hazırlanırken, liderlik koltuğundaki Kırmızılar bu hafta puan kaybına yer bırakmak istemiyor. Arsenal'ın Everton deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftayı avantaja çevirmek isteyen Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahadan 3 puanla ayrılarak farkı 14 puana çıkarmayı hedefliyor. Ligde geride kalan 30 haftada 22 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak istikrarlı bir grafik çizen Liverpool, hücum hattındaki yıldızlarıyla fark yaratıyor. Mohamed Salah, Luis Diaz ve Diogo Jota üçlüsüyle rakip savunmalara korku salan Kırmızılar, bu sezon şu ana dek 70 golle ligin en golcü takımı konumunda. Ev sahibi Fulham ise karşılaşmada kolay lokma olmayı kesinlikle düşünmüyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu önemli mücadelede sahaya sürpriz bir skor yazdırmak isteyen başkent temsilcisi, güçlü rakibi karşısında dirençli bir futbol sergilemeyi amaçlıyor. Zorlu mücadelede düdüğü ise Chris Kavanagh çalacak. Peki, Fulham-Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Fulham-Liverpool maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno, Cuenca, Andersen, Diop, Berge, Lukic, Castagne, Robinson, Traore, Smith Rowe, Jimenez

Liverpool: Kelleher, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Aliister, Gravenberch, Szoboszlai, Mohamed Salah, Diaz, Jota