Dursun Özbek transferi Antalya'da bitirdi! İşte Galatasaray'ın yeni çileği

Transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Listesinde önemli yıldızlar bulunan Cimbom, transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre; sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, dünyaca ünlü futbolcuyla Antalya'da prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 13:06