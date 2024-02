Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Derrick Köhn, zorlu mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE KÖHN'ÜN SÖZLERİ:

İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik, çok gol atma şansımız olmadı. İlk yarıdaki oyunumuzla 3 puanı aldık.

Her şey çok güzel. İlk andan itibaren her şey... Taraftar güzel karşıladı. Antrenmanlarda mutlu, harika bir ortam var. Herkes bana sıcak davranıyor. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum. Her maç her şeyimi vereceğim.