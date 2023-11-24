Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların liderlik için mücadele edeceği karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma için geri sayımın başlamasıyla birlikte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BURUK'TAN 10 NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ

13. haftada evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Mertens'i yeniden 10 numaraya koyacak olan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu da yine sol kanatta düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda başarılı bir performans sergileyen Kaan Ayhan'ı da yeniden Toreira yanına çekecek.