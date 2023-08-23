Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile kozlarını paylaşacak. Aslan, zorlu deplasmandan rahat bir galibiyet alarak dönmek ve İstanbul'da fişi çekmek istiyor. Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Torreira, Zaha ve Ziyech maçta süre alamayacak. Anthony Taylor kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Molde - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Molde - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Norveç'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Molde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Zaha ve Hakim Ziyech'e yer vermeyen sarı-kırmızılıların oynacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

MOLDE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjorbnak, Ellingsen, Linnes, Breivik, Eriksen, Haugen, Manssverk, Eikrem, Brynhildsen

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak.

Norveç'e giden oyuncu kafilesi şu şekilde: Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda başladığı Avrupa serüvenine durmaksızın devam ediyor. Bu yolda önce Zalgiris Vilnius, ardından Olimpija Ljubljana engellerini aşan sarı-kırmızılı Aslan, iki maç sonunda Molde'yi geçerek adını gruplara yazdırma hedefini taşıyor.

Son olarak ligde Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, Norveç'te avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

RAKİBİN GÖZDESİ OLA BRYNHILDSEN

Ligi nisan ayında başlayan Molde, yerel sezonunda 19. haftasına geldi. 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile dördüncü sırada bulunan Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi HJK, Üçüncü Tur'da ise Klaksvik ile karşı karşıya gelerek adını Play-off turuna yazdırdı. 15 maçta 7 golü bulunan 1999 doğumlu Ola Brynhildsen, en skorer oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Galatasaray rövanş maçını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.

BU SEZON 6 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig'de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 berberlik aldı.

MOLDE NORVEÇ LİGİ'NDE 4. SIRADA YER ALIYOR

Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemeyecek.