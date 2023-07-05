Galatasaray ile Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dostluk maçında kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşcak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray'ın, hazırlık maçı programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

FK Austria Wien - Galatasaray

SK Sturm Graz - Galatasaray