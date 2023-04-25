Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferinde flaş gelişme! Nabız yoklandı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri… Şampiyonluk yoluna hızla devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer hamleleri planlanıyor. 2023-24 sezonunda da tıpkı bu sezon olduğu gibi sansasyonel transferlere imza atmak isteyen Cimbom harekete geçti. İlkay Gündoğanı listesine alan sarı-kırmızılı ekip için flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.04.2023- 13:07
Sezon sonunda serbest kalacak olan Gündoğan'ın transferi için birçok kulüp sıraya girdi. Gündoğan'ın son dönemde ismi en çok Galatasaray ve Barcelona ile anılıyor.