Galatasaray Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son iki karşılaşmasından galibyetle ayrılırken bu maçtan da mutlak 3 puan hedefliyor. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40
KONYA SON 4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ
Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un uzun süre ensesinde olan Konyaspor, 4 hafta önce rakibine 2-1 kaybettikten sonra düşüşe geçti. Konya, ardından Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Başakşehir'e 2-1 ve Alanya'ya 5-1 mağlup oldu. Son haftalarda kötü sonuçlar alan yeşil-beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Eray Birniçan dışında, Aslan'da ise hiç eksik bulunmuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Cimbom, 4. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle kazanmıştı ancak Konyaspor, sarı-kırmızılıları çok zorlamıştı. Rövanşı da kazanmak isteyen Aslan, puanını 38'e yükseltip, ateş hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyor.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Mpoku, Rahmanovic, Soner, Amilton, Byrqi, Hassan
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Mostafa