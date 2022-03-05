Galatasaray Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son iki karşılaşmasından galibyetle ayrılırken bu maçtan da mutlak 3 puan hedefliyor. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40