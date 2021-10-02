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Galatasaray'ın duvarları: Victor Nelsson ve Marcao!

Cimbom’un duvarları: Nelsson ve Marcao!
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı Lazio ve Marsilya maçlarında stoper ikilisi Nelsson ve Marcao oldu. Sarı-kırmızılı takım 2 oyuncunun forma giydiği bu maçlarda gol yemedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'da herkes Marcao'nun cezasının bir an önce bitmesini bekliyor. Sezonun açılış haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper sadece Avrupa Kupası'nda oynayabiliyor. Sarı-kırmızılıların rüyasını süsleyen Victor Nelsson-Marcao ikilisi Lazio mücadelesinden sonra Marsilya deplasmanında da birlikte forma giydi. Aslan iki güçlü rakibine de gol şansı vermedi. Marcao'nun Süper Lig'de 2 maç daha cezası bulunuyor. Fatih Terim de Marcao'nun dönüşünü bekliyor. Böylece Danimarkalı Victor Nelsson da sağ stopere geçecek.

BÖYLE MAÇLAR BENİM İŞİM

Marcao, Marsilya karşılaşması sonrasında çok mutluydu. 25 yaşındaki stoper "Böyle büyük maçları oynamaya bayılıyorum. Tüm takım olarak iyi iş çıkardık. Böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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