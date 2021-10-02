UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, dizginleri eline aldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, Avrupa dönüşü Süper Lig'de kayıp yaşanmasını istemiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray bu sezon Avrupa Kupaları ve Milli Takım dönüşlerinde sıkıntı yaşadı. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, iyi bir rüzgar yakalamışken Çaykur Rizespor deplasmanında problem yaşanmaması için ipleri eline aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle ilk konuşmayı uçakta gerçekleştirdi. Marsilya maçını bir an önce unutmaları gerektiğini söyledi. İmparator "Biliyorum çok yoğun fikstürle sürekli konsantrasyonu yukarıda tutmak kolay değil ancak şu aşamada buna mecburuz. Herkes hemen Rize maçını düşünmeye başlasın" dedi.

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