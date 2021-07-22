22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim'in transferde önceliği Larsen'i almak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

JEAN MICHAEL SERI

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

BOUNA SARR

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür ile ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi ile Galatasaray, Bouna Sarr için görüşmelere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

CHARALAMPOS LYKOGIANNIS

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'a flaş bir öneri geldi. Rachid Ghezzal ile görüşmeleri sürdüren Aslan'a Cezayirli yıldızın menajerinden sol bek önerisi geldi. Charalampos Lykogiannis'e Fatih Terim onay vermedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

SHAQ MOORE

Her iki kanada da bek arayan Galatasaray'da listeye son olarak Shaq Moore geldi. Sağ bek oynayan ABD'li oyuncu İspanya 2. Ligi'nden Tenerife'de forma giyiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri

MARKO PJACA

Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lucci ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Usta yazardan sert eleştiri! G.Saray formasını görmesem başka maç derdim Usta yazardan sert eleştiri! "G.Saray formasını görmesem başka maç derdim"
3 transfer yolda! PSV maçı sonrası... 3 transfer yolda! PSV maçı sonrası...
Maç sonrası çarpıcı sözler! Son 40 yılın... Maç sonrası çarpıcı sözler! "Son 40 yılın..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör