Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını ve sezon hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde sürdürüyor. PSV Eindhoven ile karşılaşan ve 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve kurmayları, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. Listeye son olarak, Shaq Moore, Charalampos Lykogiannis, Marko Pjaca eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
STRYGER LARSEN
Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim'in transferde önceliği Larsen'i almak.
JEAN MICHAEL SERI
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ardından Fulham'a geri dönen Jean Michael Seri, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un talip olması ardından, "önceliğim Galatasaray" cevabını verdi.
BOUNA SARR
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür ile ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi ile Galatasaray, Bouna Sarr için görüşmelere başlayacak.
CHARALAMPOS LYKOGIANNIS
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'a flaş bir öneri geldi. Rachid Ghezzal ile görüşmeleri sürdüren Aslan'a Cezayirli yıldızın menajerinden sol bek önerisi geldi. Charalampos Lykogiannis'e Fatih Terim onay vermedi.
SHAQ MOORE
Her iki kanada da bek arayan Galatasaray'da listeye son olarak Shaq Moore geldi. Sağ bek oynayan ABD'li oyuncu İspanya 2. Ligi'nden Tenerife'de forma giyiyor.
MARKO PJACA
Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lucci ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında.
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