Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor!

Galatasaray'da, başkan Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE ELMAS'IN SÖZLERİ:

"Bu toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. 19 Haziran'da seçim oldu, 22 Haziran'da mazbatamızı aldık. Göreve geldikten sonra ciddi şekilde çalışmaya başladık. İlk an itibarıyla tespitler yapmamız gerekiyordu."

"Göreve geldikten sonra 100 gün hedefimiz doğrultusunda ekibimle birlikte ciddi şekilde çalışmaya başladık. Göreve geldiğimiz ilk anda tespitler yapmamız gerekiyordu. Bilmediğimiz detaylar da vardı. Nakit akışı, kontratlar gibi."

"İki konuda ciddi şekilde tenkit ediliyoruz. Bir tanesi 10 gün içerisinde transferleri bitireceğimize dair verdiğim demeç. Bu konuda eleştirileri son derece haklı buluyorum fakat bu süreçte gelişenleri de anlatmak istiyorum."

"Transfer yapmamız için borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. 80 milyon TL ödeyerek bu borçsuzluk kağıdını aldık."

"Bu dönemin şöyle bir farkı var. Ayrı bir Florya ve kulüp merkezi yok. Hocamızla beraber birlikte çalışıyoruz. Bizler günü kurtarmanın peşinde değiliz. 1996 - 2000 döneminde olduğu gibi Galatasaray'ın geleceğini yaratmak istiyoruz."

"Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi."

"Hocamız, PSV maçını haklı olarak çok iyi oyuncularla oynamak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum."

"Bir diğer eleştiri de hazır olduğunu söylediğim stat isim hakkı ve forma sponsorluğu. Bir protokol var. Fakat geldiğimizde mevcut sponsorlarımızla anlaşmalarımız gereği, bu süreci hukuki prosedürlerle tamamlamamız gerektiğini öğrendik. Şu anda bunu bekliyoruz."

"Biz seçildikten sonra, Galatasaray'ı birleştirme arzumuzu ortaya koyduk. Bu çerçevede ben, mazbatamı alır almaz bütün başkan adaylarına teşekkür mektubu yazdım. Hepsini davet edip, kendilerinin projelerinden de faydalanmak istiyoruz."

"Galatasaray'ın tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalayacağız."

"İletişimde arzu ettiğimiz seviye gelemedik ama bütün Galatasaraylılar, ciddi bir değişim içinde olduğumuzu fark etmişlerdir. Daha çok geri planda kalmayı ve gerçek yıldızların ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ