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GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Valentin Rosier açıklaması

Burak Elmas'tan Rosier açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer gündemine yer alan Valentin Rosier ile ilgili konuştu. Elmas, Fransız futbolcuyla ilgili "Her takım, nezaket çerçevesinde, istediği oyuncuyla anlaşma yoluna gidebilir. Oyuncularla kendi şartlarımız çerçevesinde görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer alan ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Valentin Rosier ile ilgili "Her takım, nezaket çerçevesinde, istediği oyuncuyla anlaşma yoluna gidebilir. Oyuncularla kendi şartlarımız çerçevesinde görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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