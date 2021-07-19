Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer gündemine yer alan Valentin Rosier ile ilgili konuştu. Elmas, Fransız futbolcuyla ilgili "Her takım, nezaket çerçevesinde, istediği oyuncuyla anlaşma yoluna gidebilir. Oyuncularla kendi şartlarımız çerçevesinde görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer alan ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Valentin Rosier ile ilgili "Her takım, nezaket çerçevesinde, istediği oyuncuyla anlaşma yoluna gidebilir. Oyuncularla kendi şartlarımız çerçevesinde görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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