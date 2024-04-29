Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! 11 futbolcu birden...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 34. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 29.04.2024- 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024- 10:53