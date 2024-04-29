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Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! 11 futbolcu birden... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, 34. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğunda bulunuyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde yer aldı. İki takım tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurarken, sezon sonunda büyük bir yaprak dökümü olacak. İşte F.Bahçe ve G.Saray'daki sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi) Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2024- 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024- 10:53









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Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon iddialı bir takım kurarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

İki ezeli rakip, gerek sezon başında gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte tarihlerinin en pahalı kadrosunu kurdu.